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BUSADER Federasyonu bünyesinde yer alan Bursa BUSADER, ‘5 üye 5 dakika' konseptli son buluşmasında 15 yeni üyesini bünyesine kabul etti.

BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu bünyesinde yer alan derneklerden biri olan Bursa BUSADER, güçlenmeye devam ediyor. Bu kez Podyum Davet’te düzenlenen ‘5 üye 5 dakika' konseptli kahvaltı buluşmasında Bursa BUSADER, yeni üyeleri Kevser Bozkurt, Filiz Boyalıklı, İlknur Çiçek, Banu Özdağ, Elif Burlu, Arzu Altınmakas, Özlem Akpınar, Nedret Çokrak, Büşra Malçok, Özgül Banuşoğlu, Nergiz Kender Ertürk, Zarif Ayça Güler, Gülşah Cebelli Öncel, Rabia Kamin Sapan ve Ona Holding’i bünyesine dahil etti. Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, yeni üyeleriyle birlikte daha etkili projelere imza atmaya hazır olduklarını söylerken, etkinliğe katılan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise Hatay Samandağ'da yapımı tamamlanan BUSADER İlkokulu’nun resmi açılışını çok yakında yapacaklarını müjdeledi.