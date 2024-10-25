Cumhuriyetin 101’inci yılı kutlamaları kapsamında birçok etkinlik düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi 25 Ekim’den itibaren Cumhuriyet ışığını yaktı. Cumhuriyetin 101’inci yıldönümü dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi.

CUMHURİYET TIRI GEZİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Cumhuriyetin 101’inci yıldönümünde cumhuriyet değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için ‘Cumhuriyet Tırı’nı yola çıkardı. TIR, 29 Ekim’e kadar her gün bir ilçeye uğramaya devam edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Tırı’nın geçmişten geleceğe uzanan bir köprü anlamına geldiğini belirterek, “Bu tır, cumhuriyetin bize öğrettiği değerler, hep birlikte hatırlayacağımız bir yolculuğun simgesidir.” dedi.

BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ OLMAYAN SOKAK KALMAYACAK

“Cumhuriyet Bayramı’nın kentin dört bir yanında kutlanması için elimizden geleni yapacağız.” diyen ve kentin 17 ilçesinde Atatürk posteri dağıtacaklarını belirten Başkan Bozbey, vatandaşlarla ilk olarak Heykel Orhangazi Parkı’nda ‘Ata posteri’ dağıtım töreninde bir araya geldi.

Heykel’de Ata posteri dağıtım töreninde bulunan Birgül Önal, Herkes Duysun ekibiyle görüşlerini paylaştı.

Önal, “Çok güzel bir hizmet, 17 ilçede dağıtılacak olması daha da güzel. Ben işyerine asmak için aldım. Kızım bir tane aldı, onu da evimizin balkonuna asacağız. Cumhuriyet Bursa’ya yakışır şekilde kutlanacak. 29 Ekim akşamı ise yürüyüşe ve ardından konsere katılım sağlayacağız. Tüm bu hizmetler için Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Bozbey’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak 29 Ekim Salı akşamı bayraklarla donattığı FSM bulvarında saat 19.00’da bir cumhuriyet yürüyüşü düzenleyecek ve 20.30’da ise Candan Erçetin konseriyle bu anlamlı günü taçlandıracak.