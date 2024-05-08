Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından verilen ‘Hıdırellez’ konseriyle vatandaşlar baharın gelişini doyasıya kutladı.BURSA (İGFA) -Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez, Bursa’da da coşku içerisinde kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası da verdiği konserle kutlamaları taçlandırdı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Gecenin ilk bölümünde solist Semih Ersoy sahne aldı. ‘Görünce âşık oldum, bahçe duvarından aştım, altınlarım dizi dizi’, ‘lafımı olur’ gibi birbirinden hareketli ve sevilen şarkıları salonu dolduranlar için seslendiren Semih Ersoy, dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise solist Esra Erduvan sahne alarak en sevilen eserleri Bursalılar için seslendirdi. Konser boyunca orkestra sanatçılar ve solistler performanslarıyla dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Başkanı Evren Sadıç, konsere yoğun ilgi gösteren Bursalılara teşekkür ederek, baharın müjdecisi Hıdırellez’in herkese şans getirmesini diledi.