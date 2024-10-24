Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “El Ele Güvenli Geleceğe” Projesi Kapsamında 20.000 öğrenci ve aile ile iletişime geçti.İlker TÜRKER/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında “El Ele Güvenli Geleceğe“ isimli Bilgilendirme Stantları ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde Bursa'daki üniversitelere kayıt yaptıran ve halen öğrenim görmeye devam eden öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Öğrencilerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, doğru arkadaş seçiminin önemi, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanması, yasadışı faaliyetlere karşı farkındalık oluşturarak, illegal oluşumların propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilinçlendirmek ve teröre karşı ortak tavrın sergilenmesi, öğrencilik hayatı boyunca nelere dikkat etmesi gerektiğini bilen, daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları yönünde üniversite kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu.

01-02 Ekim 2024 tarihlerinde Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Bayezid Kampüsünde, 03-04 Ekim 2024 tarihlerinde Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsünde, 07-08-09-10-11 Ekim 2024 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde,15 Ekim 2024 tarihinde Mudanya Üniversitesi Kampüsü'nde açılan stantlarda üniversite öğrencileri ile bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yapılan bilgilendirme faaliyetleri neticesinde 20.000 üniversite öğrencisi ve ailesi ile iletişime geçilip tek tek bilgilendirme yapıldı.