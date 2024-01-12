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Herkes Duysun ekibi, Dikkaldırım Futbol Kulübü tesislerinde Beden Eğitimi Öğretmeni ve Kondisyoner Ayhan Yücel ile Bursa Futbol Akademi ve Türk futbolunun geleceği hakkında özel bir röportaj gerçekleştirdi.Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Sergen DURAK - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Kondisyoner Ayhan Yücel, yaptığı özel açıklamada Bursa Futbol Akademisi’nde verilen eğitimlerle ilgili bilgilendirmede bulunurken, Türk futboluna dair ise çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"BİZ BİR KULÜP DEĞİL, AKADEMİYİZ"

Bursa Futbol Akademisinde yetiştirme programları geliştirdiklerine değinen Kondisyoner Ayhan Yücel, futbolda temel teknik, taktik ve eğitimler üzerine haftada 3 gün, farklı yaş gruplarına hitap eden programları olduğunu dile getirerek, “Uzmanlık alanım ise kondisyonerlik. Enis hocamız ise 18 yıldır 1. ve 2. liglerde futbol kariyeri olan bir milli sporcumuzdur. Özgür Karaca hocamız var, kendisi milli atlettir. Bir de kaleci antrenörümüz var adı Göktuğ Sak. kendisi hem beden eğitimi öğretmeni hem de kaleci antrenörü olarak çalışmaktadır. Bursa Futbol Akademisi’nde yetiştirme programları geliştiriyoruz. Futbol üzerine temel teknik, taktik ve eğitimler üzerine haftada 3 gün, farklı yaş gruplarına hitap eden programlarımız var. Biz 4 antrenör olarak Bursa Futbol Akademisi’ni kurduk. Biz bu işin teknik ve bilimsel olarak içinde olmak istiyoruz. Biz bir kulüp değiliz, akademiyiz.” diye konuştu.

ÇOCUKLAR NEDEN A TAKIMA YÜKSELEMİYOR?

Yıllarca futbol eğitimi alan çocukların neden A takıma yükselemediğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Yücel, Türkiye'de yetiştiricilik adına, rahmetli Serpil Hamdi Tüzün’ün çok büyük emeği olduğunu belirterek, "Onun bir sözü var, diyor ki: ‘Futbolda fizik kalite, taktik kalite, mental kalite ve motivasyon.’ Bunu bilimle bağdaştırıyor. Bu işin içine bilim sokulmalıdır. Biz Süper Lig'de Türk takımlarını artık seyretmiyoruz. Şu tesiste Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un teknik adamlarına ve yöneticilerine şunu sormak istiyorum: Hepinizin bünyesinde konaklama tesisleri var. Birçok sporcu kardeşimiz orada eğitimleri görüyor. Burada veliler, ‘Niye bu işin içindeyiz?’ diye sormuyorlar. Neden orada yetişen çocuklarımızdan bir tanesi her sene A takıma yükselmiyor? O çocuklar ne oluyor? 7-8 sene eğitim alan o çocuklara ne oluyor? 4 büyüklere futbolcu ihraç eden konumdayken, şimdi Bursa futbol camiasına ne oldu? 50 binin üzerinde resmi lisanslı futbolcumuz var. Bursa’da senede bin 700’den fazla resmi maç oynanıyor. Bursa şehri olarak Türkiye’ye her sene kaç tane profesyonel sporcu verebiliyoruz? Bu çocuklar 19-20 yaşından sonra nereye gidiyorlar? Bunların hepsinin altında yatan neden ise işin içine bilimin girmesi gerektiğidir. Bu çocuklar, öz kaynaktır. Bugün Portekiz, milli gelirinin 10’da 2’sini dışarıya sattığı futbolculardan sağlıyor. Biz mental olarak bitmiş durumdayız" diye konuştu.

Eski futbolcu Enis Çeliksu da, Bursa Futbol Akademi olarak güzel bir yapılanma içerisinde olduklarını söyleyerek, birbirinden değerli 4 hoca ile güzel bir yola çıktıklarını, Türk ve Bursa futboluna iyi sporcular yetiştirmek için bir araya geldiklerini ve amaçlarının burada iyi sporcular yetiştirmek olduğunu kaydetti.