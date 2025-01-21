Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Dostane bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, iki komşu ilçe arasındaki işbirliği ve ortak değerler ön plana çıktı. Fikir alışverişinin merkezde olduğu toplantıda, bölgeye dair çeşitli ortak konular masaya yatırıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Deviren, iki komşu ilçenin tarihsel, kültürel ve ekonomik anlamda güçlü bağlara sahip olduğuna dikkat çekerek, “Orhangazi ile Gemlik, sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik değerler bakımından da birçok ortak paydada buluşuyor. Bu güçlü bağlarımız, bize işbirliği ve dayanışma için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle tarım, turizm ve çevre projeleri gibi alanlarda ortak çalışmalar yaparak bölgemize daha fazla değer katmayı hedefliyoruz. Fikir alışverişinin bu süreçte yol gösterici olacağına inanıyorum,” dedi.

Görüşmenin sonunda, iki ilçe arasında ortak projeler geliştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin artırılması konusunda mutabık kalındı.