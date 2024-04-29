Geçtiğimiz hafta sonu Bursa'nın Gemlik ilçesinde oynanan ve çıkan olaylar sonrasında spor ruhuna yakışmayan anların yaşandığı karşılaşma sonrası dün akşam Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, misafir takım Panayır Güneş Spor teknik direktörü ve yönetimine özür ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Panayır Güneş Spor kulüp lokali ve çay bahçesine giderek özür ziyaretinde bulundu.

Başkan Deviren, öncelikle Gemlik’te böyle bir olayın yaşanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Spor müsabakalarının dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde geçmesi gerektiğne dikkati çeken Başkan Deviren, bu vesile ile Gemlik’te yaşadığınız olaylardan dolayı özür dileyerek, 'geçmiş olsun' dileklerini sunarken, bir daha bu ve benzeri olayların yaşanmamasını temenni etti.