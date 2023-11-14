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Herkes Duysun ekibi "Mahallemin Muhtarları" programı kapsamında Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Cambazlar Köyü'nü ziyaret etti. Köydeki geçimin ağırlıklı olarak tarım üzerinden sağlandığını söyleyen mahalle halkı, maliyetlerin yükselmesine de sitem etti.Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Cambazlar köyünü ziyaret edip, mahalle halkının sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. Vatandaşlar mazot fiyatlarına isyan ederken, tarım ilaçlarının maliyetinden de yakındı.

Genel duruma bakıldığında mahalleden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, ekonomik anlamda yaşadıkları bazı sıkıntılardan da bahsetti. Artan maliyetler ve refahın düşmesi sonucunda hayvancılık ile uğraşan kimsenin kalmadığını, bu sebeple de istihdamın çiftçilik üzerinden sağlandığını dile getirdiler.

"MALİYETLERİMİZ GİTTİKÇE ARTTI"

Tarım yaparken ağırlıklı olarak meyve yetiştiriciliği yaptıklarını söyleyen bir vatandaş, “Gürsu bölgesi meyve üreticiliği üzerinden geçim sağlıyor. Ağırlı olarak da armut ve şeftali yetiştiriliyor. Meyveden yana bazı sıkıntılar mevcut. İşler bir sene iyi gidiyorsa bir sene kötü gidiyor. Bizim mali iyiliğimiz ihracata bağlı, ihracatın önü açılırsa gidişatın yönü olumlu anlamda değişir. Yabancı paraların yükselmesinden dolayı maliyetlerimiz de gittikçe arttı. Örneğin mazot; devlet mazota çok komik rakamlarla destek veriyor. İlaç maliyetleri de ona göre… Geçen yıl 200 bin lira ilaç maliyetim vardı, şimdi ise bu maliyet 450-500 bin lirayı geçti. Bunlar bizi çok zorluyor." diye konuştu.

Cambazlar Mahalle Muhtarı Hasan Efe ise Herkes Duysun mikrofonuna konuşmaktan kaçındı.