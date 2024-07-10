Bursa’da yaz aylarında hanlar bölgesine yoğunluk artarken Bursalılar artık alışverişe molalarını BURFAŞ Kafe’de veriyor.BURSA (İGFA)- Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve tarihi hanlar, hamamlar, camiler ve çarşılardan oluşan alanın restore edilerek tarihi dokusunun ortaya çıkarılmasıyla birlikte Hanlar Bölgesi Meydanı, vatandaşlar tarafından oldukça tercih edilir hale geldi.

Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar ile turistlerin uğrak noktasına açılan BURFAŞ Kafe de uygun fiyatları ve lezzetli ürünleri ile vatandaştan tam not almaya devam ediyor.

Yaz sıcaklarında güneşten bunalan Bursalılar, soluğu BURFAŞ Kafe’de alıyor.