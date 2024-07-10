10 Temmuz Taksiciler Günü'nde taksi şoförleri mesleklerini icra ederken yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini bir kez daha gündeme getirdi.BURSA (İGFA) - 10 Temmuz "Taksiciler Günü" kapsamında zorlu ekonomik koşullar altında çalışan taksiciler yaşadıkları sıkıntıları bu güne özel bir kez daha gündeme getirdi.

TAKSİCİLER TOPLUMDA OLUŞAN NEGATİF ALGIDAN RAHATSIZ

Taksicilerle ilgili toplumda özellike son yıllarda oluşan negatif algıdan rahatsız olan taksi şoförleri, kötü örnek olan taksicilerin ayrı tutulması ve mesleği yapan tüm taksicilerin töhmet altında bırakılmamasını istiyorlar.

Özellikle metropollerde yoğun trafik, güvencesiz çalışma koşulları ve artan maliyetler taksicilerin belini büküyor.

Akaryakıt fiyatlarına son yıllarda gelen zam yağmurlarının taksimetre fiyatlarına doğrudan yansıması müşteri ile taksicileri karşı karşıya getiriyor.

ARTAN MALİYETLER EN BÜYÜK SORUN

Kısa mesafe tartışmaları da taksicilerle müşterileri en çok zorlayan konulardan birisi.

Taksicilerin kısa mesafeye yolcu almama konusundaki isteklerinin temenlinde yine maliyet yatıyor.

Kısa mesafe ağırlıklı olarak çalışan taksiciler günü kurtaramadıklarını ve yevmiyelerini çıkarmadıkları için kısa mesafeye müşteri almamayı mecburen tercih ediyor.

TAKSİCİLERE KARŞI ARTAN ŞİDDET ENDİŞE YARATIYOR

Taksiciler amiyane tabirler mesleklerini kelle koltukta icra ediyor.

Özellikle son yıllarda artan taksici cinayetleri ve şiddet olayları taksi şoförleri arasında ciddi tedirginlik yaratıyor.

Sudan sebeplerle taksi içerisinde çıkan tartışmaların sorumlusu olarak lanse edilmek taksi şoförlerinin rahatsız olduğu konulardan birisi.

Kadın taksi şoförleri de özellikle erkek müşterilerin fiziksel ve psikolojik şiddetinle sıklıkla maruz kalıyor.