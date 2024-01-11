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Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İnegöl’de görev yapan gazetecilerle Oylat’ta bir araya geldi. Başkan Taban, eline fotoğraf makinesini alarak basın mensuplarının anı fotoğrafı için deklanşöre bastı.BURSA (İGFA) - Belirli gün ve haftalar kapsamında ziyaretler ve buluşmalar gerçekleştiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde şehrin yerel medya temsilcilerini unutmadı.

İnegöl’ün Şifalı İncisi Oylat Kaplıcalarında düzenlenen basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Alper Taban, gazetecilerin gününü tebrik etti.

Gündeme dair değerlendirmeler ve İnegöl üzerine istişarelerin yapıldığı buluşmada, Başkan Alper Taban basın mensuplarının bakış açısının şehrin prestiji için önemli olduğuna dikkat çekti. İnegöl’ün güzelliklerinin basın mensuplarının yazı, fotoğraf ve videolarıyla geniş kitlelere ulaştığını kaydeden Taban, İnegöl adına yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkürlerini sundu. Başkan Taban, kamuoyuna en doğru bilgiyi ulaştırmak için sarfettikleri çabayı gördüklerini de vurgulayarak çalışmalarında başarılar diledi.

10 OCAK ANISINA ROLLER DEĞİŞTİ

Buluşma sohbet ortamında devam ederken, gecenin sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına bu defa Başkan Alper Taban eline fotoğraf makinesini alarak basın mensuplarının anı fotoğrafı için deklanşöre bastı.