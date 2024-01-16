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Bursa'da İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2023 yılı çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, her haneye geri dönüşüm kutusu dağıtılması projesiyle 2023 yılında 5600 ton ambalaj atığının toplanarak geri dönüştürüldüğünü ve bu sayede 28 bin 883 ağacın kesilmesinin önlendiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, hayata geçirilen uygulamalarla önemli aşama kaydetti. Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle bireysel konteyner ve her haneye geri dönüşüm kutusu uygulamasıyla temizlikte farklı bir boyuta erişildiğine dikkat çekti.

İnegöl’ün günlük 220 ton çöp atığı ve 15 ton ambalaj atığı miktarı olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Şehrimizde yıllık ortalamada 79.200 ton çöp miktarına sahibiz. Bizim için önemli olan geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını çöpten ayırmaktı. Bunu da kaynağında yapabilmek için her haneye geri dönüşüm kutusu dağıtımları gerçekleştirdik. 2021 ve 2022 yıllarında tamamlanan bu uygulamanın meyvelerini de 2023 yılında topladık. Günlük 15 ton, yıllık ortalamada ise 5600 ton ambalaj atığını çöplerden ayrı şekilde toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede 28 bin 883 ağacın kesilmesini önlerken, 13 bin 855 varil petrol ve 19 bin 26 kwh enerji tasarrufu sağladık. Tabi bunda vatandaşlarımızın da katkısı önemli. Projemize ve uygulamamıza destek vererek ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırmamıza vatandaşlarımız yardımcı oldu” diye konuştu.

ÇEVREYİ KİRLETENİN FATURASI AĞIR OLDU

Temizlikle ilgili halen daha kurallara uymayan, şehri ve çevreyi katledenler olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Emin olun çevreyi kirletenler adım adım izleniyor. 2023 yılında çevreye zarar veren ve kirletenlere yönelik cezai işlemlerimiz de oldu. 10 adet hasar tespit, 25 adet boş arsa temizliği ve 91 adet temizlik ücreti olmak üzere 2023 yılında 126 adet temizlik cezası uygulandı. Çevreyi kirletenlere kirlettikleri yeri temizlettiğimiz gibi bu işin masrafını da fatura ediyoruz” diye konuştu.

KAMPANYALARLA BİLİNÇ OLUŞTURULUYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün rutin çalışmalarının yanı sıra yıl içerisinde farkındalık ve eğitim anlamında da bir dizi organizasyonu ortaya koyduğunu kaydeden Başkan Taban, 2023 yılında toplanan özel atık miktarları da azımsanmayacak derecede olduğunu belirterek, "Örneğin; 3 bin 339 kilogram bitkisel atık yağ, 2 bin 766 kg elektrikli elektronik atık, 846 kg atık pil ve 20 bin kg kullanılmış giysi atığı toplanmış. Bunlarda yıl içerisinde yaptığımız kampanyaların da faydası yüksek. Amacımız bilinç oluşturmak. Aylık ortalama 30 kg olan atık pil toplama oranı, atık pil kampanyası sayesinde Kasım ayında 523 kilograma yükseldi” diye konuştu.