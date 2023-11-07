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Bursa İnegöl'de Yeniceköy Mahallesi'nde yeni yapılaşmanın başladığı bölgede planlarda ibadet alanı olarak ayrılan alanda 380 metrekare taban alana sahip Hz. Ali Camisi ve kuran kursu ile lojman, sosyal tesis, taziye evi ve çok amaçlı salonun yer aldığı caminin temeli düzenlenen törenle atıldı.BURSA (İGFA) - Her geçen gün hızla gelişen ve büyüyen İnegöl’de şehrin gelişim alanlarından biri de Yeniceköy Mahallesi. Bu bölgede İnegöl Belediyesi yapılaşmanın başladığı alanlarda yeni yollar açılması ve gerekli altyapının uygulanması noktasında çalışmalarını sürdürürken, bölge sakinleri de bir yandan elini taşın altına sokuyor.

Yeniceköy Mahallesinin yeni yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede yapılaşmayla beraber yeni bir cami inşaatı da başladı. Geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri tarafından kurulan Hz. Ali Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yükselecek caminin temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

“DONANIMLI VE GÜZEL BİR TESİS OLACAK”

Camiyle beraber kuran kursu, lojman, sosyal tesis, taziye evi ve çok amaçlı salonun yer aldığı adeta bir tesis hüviyetindeki yapının temel atma törenine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile çok sayıda davetli katıldı. Temel atma töreni Kuran-ı Kerim tilavetleriyle başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan Hz. Ali Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adem Akkaya, “Yeniceköy Hz. Ali Camisi için bir yıl önce derneğimizi kurduk. Burada yapılaşma başladığı için bir cami de en az 3-4 yılda tamamlanabiliyor diyerek yola koyulduk. Bugün temelimizi atıyoruz. Derneğimize Büyükşehir Belediyemizden, İnegöl Belediyemizden ve sanayicilerimizden büyük destekler aldık. Allah razı olsun katkı veren herkesten. 380 m2 zeminde yapılacak camimizde 4-6 yaş kuran kursumuz olacak. Bu çok önemli. Eğitim küçük yaşta başlar. Donanımlı ve güzel bir tesis olacak inşallah” dedi.

YENİCEKÖY’E DEĞER KATMAYA ÇALIŞIYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise yaptığı selamlama konuşmasında “Bugün Yeniceköy Mahallemizdeyiz ve burada artık yapılaşmanın arttığı, tamamen şehirleşme noktasında ilerleyen bir Yenice var. Burada geçmiş dönemde de Başkanlarımızın çok kıymetli çalışmaları oldu, hizmetleri oldu. Bizler de devraldığımız günden bu yana şehrin altyapısından üst yapısına, diğer donatı alanları, yeşil alanları, parklarıyla eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Bir yandan Büyükşehir Belediyemiz bir yandan İnegöl Belediyemiz zaten havasıyla ve doğasıyla kıymetli olan bu alanlarda üzerine değer katmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Bölgenin ihtiyaçları olduğunu dile getiren Başkan Taban, “Bunlardan biri de camiydi. Camiler aslında bizim yaşam alanlarımız. Bir araya geldiğimiz, cemaat olduğumuz, birbirimizden haberdar olduğumuz mekanlar. Cenabı Allah’a el açtığımız mekanlar. Yüce rabbimiz de Tevbe Suresi 18. Ayetinde buyuruyor ki; Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. Burada ben kıymetli dernek başkanıma, yönetimine ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bana göre başlanmış iş bitmiş iştir. Siz burada buna vesile oldunuz, öncülük ettiniz. Bölgede yeni yapılaşma devam ederken bir yandan da camimizi inşa etmiş olacağız” dedi.

Konuşmasında cami hakkında da bilgiler veren Taban, “Burada yaklaşık 380 m2 gibi bir alanda cami ile birlikte kuran kursu da olacak, taziye evi, çok amaçlı salon gibi alanlar da olacak. Burada 1250 m3 temel kazısı ile cami bahçesinde toprak dolgusu gerçekleştirildi. Bu bir başlangıç. Önemli olan başlamasıydı, niyetti. Bu da yola girmiş oldu” şeklinde konuştu.