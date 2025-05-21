İnegöl Belediyesi, gençlerin spor ve güvenlik alanındaki kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak amacıyla İnegöl Belediyespor aracılığıyla BESYO-POMEM hazırlık kurslarını başlattı.BURSA (İGFA) - “Hayaline Belediyen İle Koş” sloganıyla düzenlenen kurslar uzman antrenörler eşliğinde, haftada 6 antrenman programı ile gençlere kapsamlı bir hazırlık süreci sunuyor. İnegöl Belediyesi bu proje ile gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı ve onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.

6 hafta sürecek olan kurslar kapsamında; BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) hazırlığı, POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) hazırlığı, MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) hazırlığı, Spor Yöneticiliği, Reaksiyon geliştirme, Antrenman teknikleri, Beden Eğitimi ve Spor Lisansına hazırlık alanlarında eğitim içerikleriyle katılımcılara geniş bir yelpazede destek sağlıyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Kurs kayıtları 20 Mayıs Salı günü itibariyle başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği hazırlık kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için 0224 713 90 20 numaralı telefondan İnegöl Belediyespor ile iletişime geçebilir, Kültür Park içi Belediyespor Salonunu ziyaret edebilirler.