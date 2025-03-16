Bursa'da İnegöl Belediyesi, tarihi mirasını yaşatmak ve geçmişteki önemli olayları günümüze taşımak adına teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni video, İnegöllülerin 1927, 1932 ve 1934 yıllarında topladıkları paralarla Türkiye Cumhuriyeti’ne uçak bağışladığını gün yüzüne çıkardı.

Bu bağışların, İnegöl halkının Cumhuriyet’e duyduğu sevgi ve desteği simgeliyor. İnegöllülerin, o dönemde devletimize olan katkılarını ve bu tarihi anı hatırlatmak adına yapılan bu video, İnegöl’ün tarihi zenginliğini ve halkının fedakârlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediye sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İnegöl’ün bu anlamlı katkılarının, İnegöl isminin gökyüzüne taşınmasına vesile olduğu vurgulandı.

GÖKYÜZÜNE İNEGÖL İSMİNİ BIRAKAN ECDADIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN

Hazırlanan video Başkan Alper Taban ve İnegöl Belediyesi sosyal medya hesaplarında “Gökyüzüne İnegöl ismini bırakan tüm ecdadımızın ruhu şad olsun,” şeklinde yaptığı paylaşımda bu önemli tarihi anın, İnegöl halkının vatanseverliğini ve milli bilinçle hareket ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Bu video, geçmişi anlamanın ve tarihimize sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatırken, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan içeriklerin de tarihsel bilincin artırılmasına katkı sunduğu bir örnek olarak dikkat çekti.

İnegöl Belediyesi’nin bu tür projeleri, hem İnegöl halkına hem de Türkiye genelinde geçmişle bağ kurmak isteyen herkese ilham verirken yapay zeka ile şehrin önemli bilgilerinin yer aldığı videoların devamı geleceği iletildi.

https://youtu.be/r1GzL6Ruexg