Eyüp Eyüpoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı Irgandı Sanat Galerisi’nde Ertuğrul Topsakal ve Rafet Öztan’ın eserleri sanatseverle buluştu.Emine Pınar Turan Kahraman / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın sanat çevreleri için büyük önem taşıyan Irgandı Sanat Galerisi, Bursa’nın, Türkiye’nin ve dünyanın önemli sanatçılarının eserlerini burada sanatseverlerle buluşturuyor.

Bursa’nın önemli sanat merkezlerinden biri olan Irgandı Köprüsü’nde yer alan ve küratörlüğünü Eyüp Eyüpoğlu’nun yaptığı Irgandı Sanat Galerisi’nde son olarak Bursa’nın önemli sanatçılarından Ertuğrul Topsakal ve Rafet Öztan’ın eserleri sanatseverlerle buluştu.

Ayrıca sergide ünlü sanatçı Ertuğrul Topsakal’ın Bursa Panoraması isimli tescilli eseri de bulunuyor.

Sergide öte yandan Zeynep Eyüpoğlu’nun eserleri de sergileniyor.