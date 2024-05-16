Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2010 yılına atıfta bulunarak Bursaspor mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde son yerel seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Erkan Aydın, sosyal medya hesabından "Şampiyon Bursaspor" görseli ile 14 yıl önceki coşkuyu anımsattı.

Başkan Aydın, 16 Mayıs 2010 tarihinde şampiyonluk sevincini, heyecanını doyasıya yaşadıklarını anımsatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, paylaşımında, "O heyecanı Bursa Atatürk Stadı’nda yaşamıştık. Genci, yaşlısı her yaştan sokaklara akın ediyor, birbirimize sarılıp göz yaşlarına boğuluyorduk. 16 Mayıs 2010’dan sonra çok şey değişti. Ne o coşkuyu yaşadığımız stat kaldı, ne de takım ligde tutunabildi! Yeniden ayağa kalkacak Bursaspor’umuz. Sevinçten sokağa döküldüğümüz günlerdeki gibi formasına sahip çıkacak, sahip çıkacağız. Bunu da hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.