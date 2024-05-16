İzmir'de Narlıdere Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği futbol turnuvasının ilk günü keyifli anlara sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘19 Mayıs Futbol Turnuvası’nda başlama vuruşunu Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun yaptı.

Ali Artuner Stadı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında formayı sırtına geçiren Başkan Erman Uzun, futbol sahasında yeteneklerini sergiledi.

İlçe protokolünün ve taraftarların da heyecanla takip ettiği turnuvanın ilk gününde 5 ayrı müsabaka oynandı. Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından kazanan takımlar kaybeden takımları centilmence tebrik ederken, ilk günün kazananı dostluk oldu. Bu yıl birincisi düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek turnuvanın finali 18 Mayıs’ta yapılacak.