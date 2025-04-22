Bu yıl 15’incisi düzenlenen Kestel Kitap Günleri Fuarı, bugün kitapseverlere kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa Kestel Belediyesi tarafından organize edilen Kitap Günleri Fuarı, Kestel Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 40 yazar ve 24 standın yer aldığı fuara kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. 21 Nisan Pazartesi günü başlayan fuar, 27 Nisan tarihine kadar her gün 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Kitap satışlarının yanı sıra çeşitli söyleşi ve imza etkinliklerinin de düzenleneceği fuarın açılışı; Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un ev sahipliğinde, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda kitapseverin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “15’incisi düzenlenen Kestel Kitap Fuarı’nın açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz,” dedi. Erol konuşmasına şöyle devam etti:

“Sevdamız Kestel, sevdamız kitap diyerek başladığımız bu yolculukta; medeniyetlerin temeli olan bilginin, okumayla kazanıldığını biliyoruz. Kitaplar bizleri düşünmeye, anlamaya ve gelişmeye davet eder. Amacımız, bu davete icabet ederken kitapları hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline getirmek. Dijital çağın hızlı akışı içinde kitaplarla ruhumuzu dinlendirmek ise ayrı bir kazanım. Kestel Belediyesi olarak bu anlamlı buluşmanın parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

“40 YAZAR, 24 STAND İLE HİZMET VERECEK”

Her yaştan katılımcının yeni yazarlarla tanışmasını ve yeni dünyalar keşfetmesini temenni eden Erol, “Umarım bu fuar hepimize yeni ufuklar açar ve kendimizi daha derinlemesine keşfetme fırsatı sunar. 15’inci kez düzenliyoruz ama bu yılki fuarımız vizyonumuza yakışır biçimde Kestel Meydanı’nda sizlerle buluşacak. 40’a yakın yazarımız ve 24 standımızla 52 yayınevi fuarda yer alacak,” dedi.

“KUMBARALARLA KİTAPLARINA KAVUŞACAKLAR”

Kestel’deki 37 yerel yazarın fuar boyunca kitapseverlerle buluşacağını belirten Erol, “Geçtiğimiz ay tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize 10 bin kumbara dağıttık. Fuara bir ay öncesinden start verdik. Çocuklarımız kumbaralarını doldurdu, umuyorum. Şimdi bu fuarda, biriktirdikleri paralarla kitaplarına kavuşacaklar. Ayrıca ilçemizdeki 37 yerel yazar ve şair, fuar boyunca halkımızla buluşarak imza etkinliklerine katılacak,” diye konuştu.

Kestel Kaymakamı Recep Öztürk ise yaptığı konuşmada, “Medeniyetimizin hamuru ilimle, irfanla, kitapla ve bilimle yoğrulmuştur. Bizlere düşen görev, bu köklü medeniyeti daha ileriye taşımak ve kitap sevgisini çocuklarımıza aşılamaktır,” ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİ VE YAZAR PROGRAMI

Ek Hizmet Binası Kültür Merkezi Söyleşi Programı:

23 Nisan Çarşamba, 20.00 – Saliha Erdim

26 Nisan Cumartesi, 15.00 – Nurullah Genç

27 Nisan Pazar, 15.00 – Sıtkı Aslanhan

YEREL YAZARLAR:

21 Nisan Pazartesi – Derya Çetin, Ersin Ertaş, Tuncer Sücü

22 Nisan Salı – Necla Kor, Yüksel Çevik, İlkay Güner

23 Nisan Çarşamba – Güner Demirci, Duran Saper, Gönül Adıgüzel Duran

24 Nisan Perşembe – Yılmaz Gümüş, Hatice Türkmen Yurtseven, Tülay Yaşargün Domaniç

25 Nisan Cuma – Hümeyra Ekmen, Atilla Can, Şifanur Özçelik Şirin

26 Nisan Cumartesi – Ersin Ertaş, Emel Özkan, Mehmet Rıza Özacar, Nuray Deniz

27 Nisan Pazar – Tuncer Sücü, Gülbiye Öztürk, Saime Çatalçekiç

YAYINEVİ YAZARLARI:

23 Nisan Çarşamba

10.00 – Neslihan Kalaycı

11.00 – Salim Nizam

24 Nisan Perşembe

10.00 – Ayşe Serra Kara

11.00 – Kübra Kar

25 Nisan Cuma

14.00 – Badrawy Ali

14.00 – Yusuf Samet Çakır

26 Nisan Cumartesi

10.00 – Esra Şen, Mehmet Fatih

12.00 – Hayriye Yerliyurt

13.00 – Yıldıray Aydın

14.00 – Hilal Kara, Abdullah Kara, Rabia Berna Tümkor

27 Nisan Pazar

13.00 – Emre Erdur

14.00 – Fatma Biçer