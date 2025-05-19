Türkiye Voleybol Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi iş birliğiyle 16-17-18 Mayıs günlerinde düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı oynanan final müsabakaları ve düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.BALIKESİR (İGFA) - Temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla Türkiye ve dünyanın birçok yerinden milyonlarca turisti ağırlayan Balıkesir plajları, artık plaj voleybolunun da gözde duraklarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl; “Balkan Beach Tour Balkan Şampiyonası” ile “2024 Paris Olimpiyatları Plaj Voleybolu müsabakalarının Avrupa Voleybol Konfederasyonu Uluslar Kupası”na ev sahipliği yaparak plaj voleybolu camiasının büyük beğenisini kazanan Burhaniye Ören Plajı bu yıl da “Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı”na ev sahipliği yaptı. 16-17-18 Mayıs günlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen muhteşem organizasyon yine katılımcılardan tam not aldı. Kadınlar ve Erkekler olmak üzere; 34 takım ve 68 sporcunun mücadele ettiği turnuva, Türkiye’nin en iyi plaj voleybolu oyuncularını ağırladı.

KAZANAN TAKIMLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Oynanan final müsabakalarının ardından Kadınlar ve Erkeklerde kazanan takımlar ödüllerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslantaş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Koordinatörü Ufuk Günesen ve Türkiye Voleybol Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Semiz’in elinden aldı. Kadınlarda; Birinciliği Yaren Sencel ile Merve Çelebi, İkinciliği Merve Nezir ile Su Şimdim ve Üçüncülüğü ise Ukraynalı Anna Kalchenko ile Kseniia Mazur elde etti. Erkeklerde ise; birincilik kürsüsüne Yusuf Özdemir ile Batuhan Kuru (Vitafenix), İkincilik kürsüsüne Sacit Kurt ile Ahmet Can Tür, Üçüncülük kürsüsüne Tunay İmdat ile Barış Güldalı çıktı. “Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Etabı” ödül töreninin ardından sona erdi.

MİLLETLER KUPASI 1. AYAK TURNUVASI DA ÖREN’DE YAPILACAK

Burhaniye Ören Plajı; Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 23-24-25 Mayıs günlerinde düzenlenecek olan Nations Cup Preliminary Phase (Milletler Kupası 1. Ayak) Turnuvası’na da ev sahipliği yaparak plaj voleybolunun nabzını tutmaya devam edecek. Erkeklerde; Türkiye Milli Takımı ile birlikte Hırvatistan, Fransa, Estonya, Romanya, Çekya, Norveç, Sırbistan, Kadınlarda ise Türkiye Milli Takımı ile birlikte Danimarka, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Slovakya olmak üzere toplamda 16 ülkeden 32 takım 100’ü aşkın sporcu ve antrenör ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.