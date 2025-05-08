Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyasında 310 bin fide vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (NİLKOOP) ilçede tarım bilincini geliştirmek ve vatandaşların tarımla bağını güçlendirmek amacıyla düzenlediği “Fide Bizden Ürün Sizden” kampanyası yoğun katılımla tamamlandı.

Üç gün süren kampanya boyunca, Nilüferli çiftçiler tarafından yetiştirilen 310 bin yerel domates, biber ve patlıcan fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde gerçekleştirilen fide dağıtımında, vatandaşlar ilk günden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Fideleri alan vatandaşlar, bahçelerinde, balkonlarında ya da teraslarında organik sebze yetiştirme imkanına kavuştu.

Kampanyanın her yıl artan bir ilgiyle devam etmesinden mutluluk duyduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Kentimizde tarımsal üretimi destekleyen, tarım bilincini artıran ve Nilüferlilerin doğayla olan bağlarını güçlendiren projelerimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi.