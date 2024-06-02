Bursa'da Nilüfer Belediyesi asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2024 yılında 28 kilometrelik yolda asfalt yapmayı planladıklarını belirtti.BURSA (İGFA) - Havaların ısınmasıyla birlikte Nilüfer’de asfalt çalışmalarında da hız arttı. Belediye ekipleri ihtiyaç duyulan yollarda hummalı bir çalışma içinde.

30 Ağustos Zafer, Balkan, Gümüştepe, Yolçatı ve Akçalar gibi kentin yeni yerleşim bölgelerinde asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, mahallelerin ihtiyaç bazlı taleplerine de cevap veriyor.

Mayıs ayında Yaylacık, Tahtalı, Çalı, Beşevler ve Üçevler Mahallelerindeki yama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kültür Mahallesi’nde de çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak ve seyahat konforunu artırmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, "Belediye olarak, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, 2024 yılı için 28 kilometre asfalt yol yapımını hedeflediklerini belirterek “Bu hedef doğrultusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor” diye konuştu.