Bursa Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında “Erişilebilir Kentleri Birlikte İnşa Edelim” başlığıyla konferans düzenledi.BURSA (İGFA) - Uzmanlar erişilebilirliğin fiziksel tasarımdan sosyal yaşama kadar her alandaki önemine dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi ve “Erişilebilir Her Şey” iş birliğiyle “Erişilebilir Kentleri Birlikte İnşa Edelim” isimli konferans düzenlendi. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen etkinlikte, erişilebilir şehirlerin nasıl inşa edilebileceği konusunda bilgiler paylaşıldı. Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansta konuşan “Erişilebilir Her Şey”in kurucu ortaklarından ve erişilebilir tasarım uzmanı Serim Berke Yarar, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Yarar, özellikle fiziki, dijital ve iletişimsel erişilebilirliğin kamu kurumları ve yerel yönetimlerce sistemli bir şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, “Hayat bir deneyimdir, ama biz çoğu zaman bu deneyimden dışlanıyoruz” dedi.

“Eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda ötekileştiriliyoruz. Bu yüzden soruyu sormalıyız: Engelli miyiz, yoksa engelleniyor muyuz?” diyen Yarar, yerel yönetimlerde bu konuda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“GÜNLÜK YAŞAMDA ENGEL ORTADAN KALKMALI”

“Erişilebilir Her Şey”in erişilebilir kaynaklar uzmanı Mehmet Yağcı ise evrensel tasarım anlayışına dikkat çekti. Yağcı, fiziksel tasarımların günlük yaşamda engelleri ortadan kaldıracak biçimde düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, “Bir ürün ya da mekân herkes tarafından aynı kolaylıkla kullanılabiliyorsa erişilebilirdir” diye konuştu.

Görme ve işitme engellilere yönelik somut öneriler de sunan Yağcı, işaret dilinin sadece doğrudan bir iletişim dili olarak benimsenmesi gerektiğini söyledi. Rampa eğimlerinden geçiş genişliklerine kadar teknik standartları paylaşan Yağcı, park ve bahçelerden afiş tasarımlarına kadar her detayda erişilebilirlik düşüncesinin yer alması gerektiğini vurguladı.