Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği açık hava etkinliğinde, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarının gösterileri izleyenleri hem duygulandırdı hem coşturdu.BURSA (İGFA)- Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’i engelsiz bir kent haline getirmek istediklerini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcılarına yönelik açık hava etkinliği düzenledi. ATA Park’ta gerçekleşen renkli etkinlikte ritim ve halk dansları gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan katılımcılar, hem yeteneklerini sergiledi hem de anlamlı bir farkındalık oluşturdu.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, katılımcı aileleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“ENGELLERİ BİRLİKTE AŞABİLİRİZ”

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Engelliler Haftası’nın aslında toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. Eşit, adil ve erişilebilir yaşamın herkesin hakkı olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, “Engelleri birlikte aşabiliriz. Bugün burada Bizim Ev’in katılımcıları bize bunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Kültür merkezlerimizde engelli bireylerin erişim kısıtlılıkları için çalışma başlatacağız. Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültürevi’nde bu eksiklikleri gidermek için gerekli düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları da anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde, engelli bireylerimiz ve ailelerine yaz boyunca konaklayabilecekleri bungalov evlerde tatil olanağı sunuyoruz. Tüm Bursa’da tekerlekli sandalyesi bozulan vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak tamir ediyoruz. Süreç uzarsa, geçici olarak kullanabilecekleri yedek tekerlekli sandalye desteği de sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de, “Farkındalığı sizlerle birlikte oluşturmak bizim için çok kıymetli. Herkes için eşit ve erişilebilir bir kent hayalimiz var ve bu yolda çalışıyoruz” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, etkinlik alanında kurulan “Hataları Bul”, “Erişilebilir Oyunlar” ve “Mutfak Atölyesi” gibi stantları da tek tek gezdi.

Etkinlik kapsamında sahne alan Nilüfer Roman Orkestrası, şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.