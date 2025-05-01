Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Mahallesi’nde 3. Nilbel Kafe’yi hizmete açtı. Sokak lezzetlerine de yer verilen mekan, uygun fiyat ve kaliteli hizmetiyle Nilüferliler’in yeni buluşma noktası oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Görükle ve Ahmet Yesevi Mahallesi’nde açtığı Nilbel Kafelerin 3’üncüsünü 29 Ekim Mahallesi’nde hizmete açtı.

Nilbel Kafe 29 Ekim adıyla hizmete giren mekan, merkezi konumu ile bölge halkına ekonomik alternatif sunuyor. 54 metrekare kapalı alana ve 88 metrekare açık alana sahip Nilbel Kafe 29 Ekim’de, yiyecek ve içecek hizmeti veriliyor. Nilbel Kafe, haftanın 7 günü sabah 8’den gece 24.00’e kadar açık olacak.

Nilbel Kafe’nin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emel Duman, Gemlik Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çelik, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilbel AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. 3’üncü Nilbel Kafe’yi 29 Ekim Mahallesi’ne açmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Burası diğer iki kafemizden biraz daha kapsamlı oldu. Burada sokak lezzetlerini de halkımızla buluşturuyoruz. Halkımızdan da çok olumlu tepkiler aldık. Açılıştan önce hizmetini başlattığımız bu mekana gösterilen yoğun ilgi, ihtiyacı da ortaya koydu” dedi.

TEMİZ, RAHAT VE GÜVENLİ

Başta öğrenciler olmak üzere, imkanı olmayan ya da daha az olanlar için de alternatifler oluşturmak istediklerine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, “Hayat bu kadar pahalıyken, insanlar bir araya gelip, birbiri ile sohbet edecek ortam bulamıyorlar. Halkın rahatlıkla gidebildiği, temiz, rahat ve güvenli ortamlar oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Nilbel Kafemizde çayı da 15 liradan 10 liraya indiriyoruz” dedi.

Nilbel Kafe sayısını artıracaklarını da ifade eden Başkan Şadi Özdemir, kısa süre içinde 4’üncü Nilbel Kafe’yi Nilüfer Pancar Deposu’nda açacaklarının müjdesini verdi.

29 Ekim Mahalle Muhtarı Gülşah Gülsün ise bölgeye kazandırılan Nilbel Kafe için Başkan Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.