Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.BURSA (İGFA) - Emeğin en yüce değer olduğuna dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, mesajında, “Emek en yüce değerdir. Alın teriyle, gece gündüz demeden çalışan işçilerimiz ve emekçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, kentimizin gelişmesinde en büyük paya sahiptir" dedi.

Yenişehir Belediyesi olarak, istihdamı artıracak her türlü girişimin yanında bulunarak ilçemizdeki işsizlik oranlarını olabildiğince düşürmek için çalışmalarımızı hızla sürdürdüklerini belirten Başkan Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyoruz ki; Yenişehir’de işsizlik sorunu çok yakın bir zamanda sorun olmaktan çıkacak. İlçemizin gençleri her gün, çevre il ve ilçelere çalışmak için gitmeyecek, alın terini ve emeğini kendi şehrinin gelişimi için harcayacak. 'İşçinin alın teri kurumadan hakkını verin' diyen Peygamber Efendimiz’in (SAV) öğüdüyle işçilerimizin onuruna yaraşır bir hayat sürdürmesini, bir lütuf değil, vazife olarak gördük ve ilçemize hizmet eden personelimize tüm Bursa’da örnek olabilecek hakları kazandırarak, ailesini, sosyal hayatını, geçimini düşündürmeyecek ücretle maaşlarını almalarını sağladık. Her zaman olduğu gibi, Yenişehir Belediyesi ailesi olarak şehrimize emeğimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; emek ve alın teriyle ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan başta belediye personelimiz olmak üzere işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.”