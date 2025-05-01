Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir kabul programı düzenledi.

Programa, işçi, memur ve işveren temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 yılda yapılan mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları da anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlarımızın haklarını korumak hep temel önceliğimiz oldu, bundan sonra da Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/o4JCcLVhMU— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 1, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekçilerin gününü kutlayarak, çalışma hayatına dair görüş alışverişinde bulundu.

Buluşma, iş dünyası ve emek kesimi arasındaki diyalogu güçlendirmeyi pekiştirdi.