Bursa'da Nilüfer Belediyesi Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nde 14 branşta eğitim alan 680 kursiyer, dönemi başarı ile tamamladı. Yıl sonu gösterisi ve sergisinde katılımcıların performansları ve eserleri, ziyaretçilerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nin düzenlediği yıl sonu etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geniş yelpazede eğitim alan kursiyerler, öğrendiklerini yıl sonu programında sergiledi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklere 680 kişi katılırken; dikiş, panç, mefruşat, resim, bağlama, örgü, tango, sepet, halk dansları, pilates, İngilizce, çini, amigurumi ve yoga olmak üzere 14 branşta eğitim verildi.

Yıl sonu etkinliklerine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz, Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, üyelerin kişisel gelişimlerine önem verdiklerini belirterek, bu projenin onların ruh ve beden sağlıklarına katkı sağladığını kaydetti. Bu programın aktif yaş almayı hedefleyen bir sosyal proje olduğunu söyleyen Demiröz, “Bu kursların çok önemli katkılar sağladığını görmek, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

Konuşmaların ardından eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Halk oyunları ve tango dans gösterileriyle devam eden program, Roman Orkestrası’nın performansıyla renk kazandı. Katılımcılar daha sonra el işi eserlerin büyük ilgi gördüğü sergiyi gezerek aldıkları olumlu tepkilerden dolayı teşekkürlerini iletti.