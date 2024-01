Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi sakinleri, çözülmeyen ve biriken birçok sorundan şikayetçi.Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi sakinleri, Herkes Duysun mikrofonuna konuşarak mahallede altyapı sorunu olduğunu, ATM olmadığını, sağlık ocağı problemini, kapalı pazar yeri olmayışını ve Özlüce Kilisesi’nin bakımının 2 yıldır yapılmadığını söylediler.

Özlüce Mahallesi’nde ikamet eden ve esnaflık yapan bir çift, internet alt yapısında çok ciddi sıkıntı olduğuna dikkat çekerek hem evdeki 3 öğrencinin sorun yaşadığını hem de iş yerlerinde pos cihazının çalışmadığını vurguladı. Çift, “İnternete ek olarak ATM yok. Belediye başkanımız geldi ve ilgileneceğini söyledi fakat sonuç yok. Örneğin bazı öğrenci arkadaşlar, bir şeyler yedikten sonra 50 TL hesapları tuttuysa bize şöyle diyorlar 100 TL çekip 50 TL nakit döner misiniz?

Esnaf olarak ATM görevi gördüğümüz oluyor. Gün geçtikçe nüfus artıyor fakat eski altyapı yetmiyor.” dedi.

MUHTAR ADAYI SAZLIK: BÜTÜN SORUNLARI ELE ALACAĞIZ

Özlüce Mahallesi Muhtar Adayı Burak Sazlık, “Gençlerle bir yola çıktık. Mahallemizde çok eksik olduğunu düşünüyoruz, bu sebeple bu yola çıktık. Altyapı sorunları var, sağlık ocağından yana sıkıntı yaşıyoruz, kapalı pazar yerimiz yok, çevre düzenlemeleri yetersiz. Mahalle sakinleri olarak bu problemleri yaşıyoruz. Muhtar olursak bu sorunları ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

Özlüce’de ikamet ettiğini belirten bir vatandaş trafik sorunu, ATM olmaması, kapalı pazar yeri eksikliği, sağlık ocağı sorunu ve kilise problemi gibi birçok sorun olduğunda değinerek, “Yaklaşık 2 dönemdir aynı muhtarla devam ediyoruz. Bizim trafik sorunumuz var, ATM sorunumuz var, pazar yeri sorunumuz var, sağlık ocağı sorunumuz var. Adımız Özlüce, aslında çok merkezî bir yerdeyiz ama geri kalmış vaziyetteyiz. Bizim burada Özlüce Kilisesi var. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey iken kendisi bu kilisenin bakım ve onarımını yaptı. Çok güzel bir kültür evi olarak kullanılıyordu ama sonra Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Bakımsızlıktan yarısı yıkıldı. Şu an yapmaya çalışıyorlar ama yaklaşık iki senedir hiçbir sonuç yok. Bunların giderilmesi ve muhtarın değişmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

MUHTAR ADAYI SERTKAYA: HER ŞEY ÖZLÜCE İÇİN…

Özlüce Spor Kulübü Başkanı ve Özlüce Mahallesi Muhtar Adayı Tayfun Sertkaya ise şu ifadeleri kullandı:

“Belediye, her şeye yardımcı oluyor. Şu an belediye her şeye yetişemiyor. Gün geçtikçe Nilüfer her gün büyüyor. Bu sene gerçekten çok muhtar adayı çıktı. Herkese başarılar dilerim ama üzerine basarak söylüyorum, ben bu işi götüreceğim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum, her şey Özlüce için…”