Bursa'da Nilüfer Ramazan Sokağı her akşam birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Etkinliklerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası dinleyicilere keyifli akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ramazan Sokağı’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı.

Orkestranın şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.

Bu arada Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulan Nilüfer Ramazan Sokağı’nda çocuklar için de ilgi çekici etkinlikler Ramazan akşamlarını eğlenceli hale getirirken, Hacivat ve Karagöz ile sihirbaz gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçiler de alanda bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Yöresel yeme-içme, alışveriş, hediyelik eşya stantlarının da bulunduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, 29 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.