Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği müzik eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler, sergiledikleri performanslarla alkışları topladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin 2001 yılında başlattığı müzik eğitim çalışmalarının 2023-2024 eğitim dönemine katılan öğrenciler bir dönemi tamamladı ve öğrendiklerini düzenlenen konserde sergiledi.

Keman ve piyano sınıfında yer alan farklı yaş gruplarından 50 öğrenci Uğur Mumcu Sahnesi’nde konser verdi. İzleyenlerden tam not alan öğrencilerin aileleri de onların heyecanına ortak oldu.

Konsere Başkan Şadi Özdemir adına katılan Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan Ceyhan öğrencileri kutladı. Eğitmenler Noyan Kaptan ve Kardelen Ekin Özdemir’e teşekkür eden Ceyhan, sanata olan katkılarının devam edeceğini ifade etti.

Çeşitli branşlarda 2023-2024 eğitim dönemine katılan öğrencilerin yıl sonu konserleri devam edecek.