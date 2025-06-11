Keşan Bal Birliği Başkanı Murat Yılmaz, tarlalarda yapılacak süne mücadelesine hiçbir faydası bulunmamakta olduğunu ve aynı zamanda arılara ve faydalı canlılara zarar verdiğini belirten yazılı bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yılmaz, çiftçilerin ve arıcıların birbirine muhtaç olduğunu vurgulayarak, ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılmasının arılar için daha güvenli olacağını ifade etti.

Çiftçinin arıya, arıcının da çiftçiye ihtiyacı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Mutlaka ilaçlama yapılacaksa akşam saatlerinde yapılırsa bizim için daha iyi olur. Öğle vakti arının uçum zamanı ilaç atılırsa arıya çok zararı var. Mutlaka arı olmazsa hayat olmaz, bu bir gerçek. Meyvelerin, bitkilerin her şeyin tozlanması için arı şart. Arısız bir yaşam düşünülemez. Her ikisinin de birbirini kollaması, birbirini idare etmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin ilçe tarım müdürlüklerine sorarak ne zaman ilaçlama yapması gerektiğini öğrenerek yapması daha uygun olur" dedi.

Zamansız ilaçlamadan dolayı arıların zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Türkiye genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve muhtarlıklar tarafından çiftçiler uyarılmasına rağmen sabah saat 9'da tarım ilacı atıyor. Arı havadayken ölüyor, vatandaşlarımızın biraz duyarlı davranmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz açıklamasını şöyle tamamladı."Eğer ilaçlamanın bitkiye de faydalı olmasını istiyorsa gündüz vakti ilaçlama yapmak doğru değil. İlaçlamanın akşam saat 20:00'dan sonra yapılması gerekiyor. Bu da arının kovanına çekildiği zamanlara denk geliyor. Gündüz 2'de attığınız zaman tüm arı arazide çalışıyor oluyor ve sizin attığınız ilaç nokta tesiriyle direkt arıların hepsini öldürüyor. Bir kovandaki tüm işçi arılar aynı yere geldikleri için o gün akşama kadar o bahçeye geliyorlar ve o zehri yiyorlar. 100 kovan bir gecede 30 kovana düşebiliyor. Sabah 07.00 akşam 20.00 saatleri arasında ilaçlama çalışması yapan çiftçilerin tespit edilmesi durumunda haklarında tutanak tutulup cezai işlem uygulanacaktır. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasatlar ve verimli bir sezon dileriz.”