TOFAŞ Spor Kulübü, Basketbol A Takım Başantrenörü Orhun Ene ile 2025-2026 sezonu öncesi karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunun Ocak ayından bu yana Basketbol A Takım’ın başantrenörlüğünü üstlenen Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, 2025-2026 sezonu öncesinde Ene ile karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılık kararının alındığı belirtildi.

TOFAŞ Spor Kulübü, Orhun Ene’ye kulübe verdiği katkılar için teşekkür ederek, deneyimli antrenörün kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.