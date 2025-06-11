Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon Pastırması’nın Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili almasını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Türkiye’nin AB’de tescilli 34. ürünü olan Afyon Pastırması, Avrupa sofralarında yerini alacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afyon Pastırması’nın Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını müjdeledi. Yumaklı, “Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, AB’den coğrafi işaret tescili alan 34. ürünümüz oldu. Afyonkarahisar’ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da aynı sevinci paylaşarak, coğrafi işaretli ürünlerin kadim kültürün, bereketli toprakların ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescili olduğunu belirterek, "Üreticilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Anadolu’nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.
Bakan Kacır, paylaşımında Türkiye’nin AB’de tescilli diğer coğrafi işaretli ürünlerini de sıraladı:
1. Gaziantep Baklavası
2. Aydın İnciri
3. Malatya Kayısısı
4. Aydın Kestanesi
5. Milas Zeytinyağı
6. Bayramiç Beyazı
7. Taşköprü Sarımsağı
8. Giresun Tombul Fındığı
9. Antakya Künefesi
10. Suruç Narı
11. Çağlayancerit Cevizi
12. Gemlik Zeytini
13. Edremit Zeytinyağı
14. Milas Yağlı Zeytini
15. Ayaş Domatesi
16. Maraş Tarhanası
17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
18. Ezine Peyniri
19. Safranbolu Safranı
20. Aydın Memecik Zeytinyağı
21. Araban Sarımsağı
22. Osmaniye Yer Fıstığı
23. Bingöl Balı
24. Bursa Şeftalisi
25. Hüyük Çileği
26. Bursa Siyah İnciri
27. Söke Pamuğu
28. Manisa Mesir Macunu
29. Gaziantep Menengiç Kahvesi
30. Silifke Yoğurdu
31. Aydın Memecik Zeytini
32. Erzincan Tulum Peyniri
33. Aydın Çam Fıstığı
34. Afyon Pastırması
AFYON PASTIRMASI’NIN KÜRESEL BAŞARISI
Özgün lezzeti ve geleneksel üretim yöntemiyle Afyonkarahisar’ın mutfak kültürünün önemli bir parçası olan Afyon Pastırması, AB tescili ile uluslararası arenada tanınırlığı artarken, Türk mutfağının da tanıtımına ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak.