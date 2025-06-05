Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı öncesi mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Osmangazi Belediyesi’nin merkez bina ve ilçenin farklı noktalarında bulunan hizmet birimlerini dolaşarak personel ile bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Tüm personellin bayramını kutlayan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Aydın, “Sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Yurttaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın huzuru için bayram süresince belirli müdürlüklerimizin personeli görevlerinin başında olacak. Tatilden dinlenmiş bir şekilde dönün. Osmangazi için daha yapacak çok işimiz var. Allah nice yeni bayramlara bizleri eriştirsin. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun” diye konuştu.