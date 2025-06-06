Bursa Büyükşehir Belediyesi, senelerdir içme suyu sıkıntısı yaşayan ve yaz aylarında tankerle su taşınan Orhaneli ilçesinin Söğüt ve Küçükorhan mahallelerini BUSKİ eliyle sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.BURSA (İGFA) - Küresel ısınma, iklim değişikliği ve artan nüfus sebebiyle dünyanın gündemini meşgul eden temiz suyun geleceği ile ilgili önemli adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kırsal mahallelerin kesintisiz suya ulaşımını sağlamaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Dağ ilçelerinde yaşanan altyapı sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, senelerdir içme suyu sıkıntısı yaşayan ve yaz aylarında tankerle su taşınan Orhaneli ilçesinin Söğüt ve Küçükorhan mahallelerini BUSKİ eliyle sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu.

Orhaneli ilçesi Söğüt ve Küçükorhan mahallelerinde özellikle kurak geçen yaz aylarında ciddi su sıkıntısı yaşandığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, sorunu gidermek için Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yaklaşık 180 tanker su taşıyarak halkın mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Buna rağmen sürekli ve sürdürülebilir su temininde güçlük yaşandığını belirten Başkan Bozbey, tankerle su taşınmasının hem iş gücü ve zaman kaybına yol açtığını hem de ciddi bir maliyeti olduğunu ifade etti.

Orhaneli’de düzenlenen ‘Başkan Bozbey Burada’ programında muhtarın konuyu iletmesi üzerine hızlı bir çalışma başlattıklarını anlatan Başkan Bozbey, “Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkileri, tüm dünyada ve Türkiye’de fazlasıyla hissediliyor. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum konusunda önemli bir projeyi hayata geçirdik. Yapılan çalışmalar neticesinde Söğüt Mahallesi’nde açılan derin kuyu devreye alınarak, güneş enerjisi Sistemi (GES) ile çalıştırılmaya başlandı. Böylece su temini için herhangi bir pompalama maliyeti de oluşmadı. Saniyede 3 litre suyun pompalandığı sistemi 2 kaynağa daha uyguladığımızda toplam 12 mahallemiz bu hizmetten yararlanacak. Yapılan bu çalışma ile hem önemli bir tasarruf sağlanmış oldu hem de halkımızın su sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturduk. Muhtarımızdan gelen talebi Kurban Bayramı öncesinde hayata geçirmenin ve halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.