Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2024’te 1 milyon 891 bin fidan dikerek 20 bin 800 ton karbondioksit azaltımı sağladı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2028 stratejik planında çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.

Sektördeki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 2024 yılında 1 milyon 891 bin 52 fidan toprakla buluştu, bu sayede 20 bin 800 ton karbondioksit emisyonu önlendi.

Bakanlık, ağaçlandırma ile karbon emisyonunu azaltan doğal alanları genişletmeyi ve enerji verimliliği ile sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı amaçlarken, 2028 yılına kadar 10 milyon fidan ve 62 bin 700 ton karbondioksit azaltımı hedeflendi.

2019’dan bu yana çevre faaliyetlerini raporlayan bakanlık, bu süreçte 2,3 milyar lira harcama yaptı ve 1,8 milyar lira tasarruf sağladı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında ise 2024’te 5 bin ton atık geri kazanıldı, 10 bin ton karbondioksit azaltımıyla 16 bin 288 ağaç kurtarıldı ve 24 bin metreküplük depolama alanı kazanıldı.