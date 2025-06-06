İzmir'de Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Kurban Komisyonu ekipleri Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda kurban ibadetini yerine getirebilmesi için kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı denetim gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler, kurban pazarlarında hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını, kesim alanlarının uygunluğunu ve satıcıların belgelerini titizlikle kontrol etti.

Denetimler sırasında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda hijyen ve çevre temizliği konularına özel önem verildi.

Yetkililer, pazar yerlerinin genel düzenini inceleyerek ihtiyaçları belirliyor. Kesim noktalarında hijyen koşullarının sağlanması için düzenli kontroller yapılarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmesi hedefleniyor. Öte yandan denetimler bayram süresince devam edecek.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kurban Bayramı’nın toplumsal dayanışmanın yaşandığı en özel günlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Yıldız, vatandaşların hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda bu süreci geçirmesi için tüm detaylarının titizlikle incelendiğini belirterek, denetimlerin bayram süresince aralıksız devam edeceğini ve kurallara uymayan kişi ya da işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını kaydetti.