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Osmangazi Belediyesi, üniversiteye ve KPSS’ye hazırlanırken belediyenin kütüphanesini ve bilgi evlerini kullanan gençlere yönelik, Uludağ’da 5 yıldızlı otel konseptinde, ders çalışırken motivasyon sağlamayı amaçlayan ücretsiz kamplar düzenliyor.Esmanur GÜLBAHAR - Rüstem PEHLİVANLAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Psikolog Muhammet Timur, söz konusu kampın detaylarını Herkes Duysun mikrofonuna anlatarak, sınava hazırlanan gençlerin duygu durumlarının tekdüze gitmediğini ve böyle durumlarda Osmangazi Belediyesinin gençlere destek olmak üzere bazı çalışmaları olduğunu kaydetti.

Sınav süreçlerinde öğrencilerin stres yönetimi ile ilgilendiklerini ifade eden Psikolog Muhammet Timur, “Osmangazi Belediyesinin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü var. Biz Osmangazi Belediyesinde ‘Gençlik Hizmetleri’ birimindeyiz. Bu gençlere bazı hizmetler veriliyor. Üniversiteye hazırlanan gençlere, sınav stresini yönetmelerine dönük hizmetlerimiz var. Osmangazi Belediyesinin kütüphaneleri ve bilgi evleri var. Hem üniversite sınavına hem de KPSS’ye hazırlanan gençlerimiz var. Bu gençlere yönelik bir sınav ve sınavın doğal olarak insana getirdiği stres, stres yönetimi var. Bu sınav süreci 1 yıllık bir süreç olduğu için insanın duygu durumu tekdüze gitmez, inişli çıkışlıdır. Bu duygu durumunun en dibe indiği dönemde onlara destek veriyoruz.” dedi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİNDEN ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERE ULUDAĞ JESTİ

Mustafa Dündar başkanlığındaki Osmangazi Belediyesi'nin, gençlerin ders çalışmalarını desteklemek ve motivasyon sağlamak için bir Uludağ etkinliği düzenlendiğinden bahseden Psikolog Muhammet Timur şu ifadeleri kullandı:

“Düzenli ders çalışmayı ve ders çalışma işinde motivasyonu sağlamak için bilgi evlerine ve kütüphanelere düzenli gidenlere yönelik bir etkinlik var. Uludağ’da Osmangazi Belediyesinin 5 yıldızlı bir otel konseptinde bir kamp merkezi var. Bu kamplar 2 gece 3 gün oluyor. Cuma günü Acemler’den gençleri alıyoruz ve Pazar günü yine aynı yere bırakıyoruz. Tamamen ücretsiz. Kamp programımız yoğun oluyor. İlk gün tanışma ortamı ve gezi, ikinci gün sabah oturumunda motivasyon semineri, öğlen oturumunda ise kariyer planlaması seminerimiz oluyor. Doğa ve çevre gezileri oluyor. Üçüncü gün afet, farkındalık ve çadır kurma eğitimi oluyor. Günümüzde deprem, sel vb. durumlardan dolayı bu herkes için bir ihtiyaç haline geldi. Gençleri bilinçlendirmeye lise döneminde başlıyoruz. AFAD konusunda bilinçlendirmeler yapıyoruz. Sınav stresi uzun bir süreç ve muhakkak duygu durumlarında inişler çıkışlar olacak. Birbirine yakın seviyelerde götürmelerini istiyoruz. Bunun da sınavda başarıyı getirmesi gerekiyor. Sınav sürecinde stresi doğru yöneten insanların ve başarılı olan insanların en net özelliği duygu durumları, motivasyonları düşmüş olsa bile tekrar toparlayıp devam etmeleridir ve bunun için süreklilik gereklidir. Tekrar edilen konular %80 hatırlanır. Bu anlamda öğrencilere rehberlik ediyoruz ve yol gösteriyoruz. Bu, Osmangazi Belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinden sadece biridir.”