Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursa’da başlayan kar yağışında ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehirde bugün ve yarın etkili olması beklenen kar yağışına karşı gerekli tüm tedbirleri aldı. İlçe sınırları içerisinde kar, buzlanma ve dona karşı yerinde ve zamanında müdahale edebilmek adına 60 personel, 10 iş makinesi, 5 tuzlama ve küreme aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı 3 vardiya halinde 24 saat görev yapacak.

Belediye ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimler ve köy yollarının da ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütecek. İlçe sınırları içerisinde yer alan 27 köy yolunda olumsuzluk yaşanmaması için Osmangazi Belediyesi ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleri ile nöbet tutacak.