Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK), 49. Yeşil Bursa Rallisi’ni 23-25 Mayıs 2025’te düzenliyor. Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olan rallinin tanıtımı, Atış Yapı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en köklü otomobil sporları kulüplerinden Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK), geleneksel Yeşil Bursa Rallisi’ni 49. kez düzenliyor.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs 2025’te gerçekleşecek. Ralli öncesi DasDas Bursa’da düzenlenen tanıtım toplantısına BOSSEK Başkanı Mete Pala, Çevre Kurulu Başkanı Burçe Tokuş Muhtar, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak katıldı.

“BURSA’NIN POTANSİYELİNİ YANSITIYORUZ”

BOSSEK Başkanı Mete Pala, “Yeşil Bursa Rallisi, sadece bir yarış değil; şehrimizin spor, turizm ve ekonomik potansiyelini yansıtan bir etkinlik. Ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyon için hazırlanıyoruz. Ana sponsorumuz Atış Yapı’ya, destekçimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Motor sporlarını geniş kitlelere sevdirmeyi ve genç yeteneklere fırsat sunmayı hedefliyoruz” dedi.

BOSSEK Çevre Kurulu Başkanı Burçe Tokuş Muhtar, rallinin sürdürülebilirlik hedefleriyle düzenlendiğini vurguladı: “Son 3 yıldır çevreci bir ralli organize ediyoruz. Geçen yıl Türkiye’de ilk kez bir rallinin karbon yükünü hesapladık ve 300 ağaç dikerek nötrledik. Bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda stratejimizi geliştirdik. ‘Daha adil, daha yeşil bir dünya için yola çıkıyoruz’ diyoruz. Karbon nötr hedefimiz için Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atış Yapı ve Mavi Yeşil Danışmanlık’a teşekkür ederiz. Çevreci projeler için destekçilere ihtiyacımız var.” Muhtar, rallinin çevresel duyarlılıkla örnek bir model olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak, “Başkanımız Mustafa Bozbey liderliğinde halkımızı sporla buluşturuyoruz. Yeşil Bursa Rallisi, bizim için vazgeçilmez bir etkinlik. Bu organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Ana sponsor Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, “Yeşil Bursa Rallisi, hatıraların ve hayallerin birleştiği bir yer. 7’den 70’e herkes bu heyecanı yaşıyor. Çevreci ve gelişen bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Ralli, 23 Mayıs’ta start alacak ve adrenalin dolu anlara sahne olacak. BOSSEK, çevreci yaklaşımı ve gençlere verdiği önemle Bursa’nın adını duyurmayı hedefliyor.