İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, engelli bireyler için Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımına başladı. Projenin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tamamlanması hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla Murat Eroğlu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımına başladı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki proje alanında düzenlenen tanıtım etkinliğine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, proje sponsoru Eroğlu ailesi adına Batuğhan Eroğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Mustafa Günay, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Merkez, engelli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacak. Seminer, tiyatro, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Hayırsever Eroğlu ailesi, Cemer İnşaat aracılığıyla projenin masraflarını üstlendi ve merkezin Murat Eroğlu adını taşımasını istedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

“DEDEMİN ADINI YAŞATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Eroğlu ailesinden Batuğhan Eroğlu, “Dedemin adını bu anlamlı projeyle yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Güzelbahçe için faydalı bir projeye katkı sunmamızı sağlayan Başkan Mustafa Günay’a teşekkür ediyoruz. Engelleri kaldırmayı hedefleyen bu merkez, halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılar inşaat alanını gezdi ve tatlı ikram edildi.