Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol iş birliğinde düzenlenen “Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması”nda, 5 bin Bursalının oylarıyla dereceye giren tasarımlar açıklandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol’un ortaklaşa düzenlediği “Basketbol Sahaları Zemin Tasarımı Yarışması”nda kazanan tasarımlar, 5 bin Bursalının katılımıyla belirlendi.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 14 özgün tasarım arasından jürinin seçtiği 8 eser, Osmangazi Belediyesi’nin internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. Yoğun ilgi gören oylama sonucunda Betül Altınoluk birincilik, Bahadır Kara ikincilik, Ecem Duru Sarıkaya ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin ve Bursaspor Basketbol takımı sporcularının katıldığı törenle takdim edildi. Yarışmada tüm tasarımların Bursaspor temalı olması, Bursalıların büyük beğenisini topladı.

“SANAT, KÜLTÜR VE SPOR BİR ARADA”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, projenin sanat, kültür ve sporu birleştiren bir vizyon taşıdığını vurguladı. Aydın, “5 bin Bursalı vatandaşımız, basketbol sahalarımız için en güzel tasarımı seçmek için oy kullandı. Dereceye giren tasarımları Osmangazi’deki basketbol sahalarının zeminlerinde hayata geçireceğiz. Amacımız, gençlerimize sporu ve sanatı sevdirmek. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yıllar sonra bu sahaları gururla gösterecek” dedi.

“BURSASPOR’A VEFA GÖSTEREN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR”

Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, öğrencilerin tasarımlarında Bursaspor’u ön planda tutmasını takdirle karşıladı. Sezgin, “Bursaspor, Bursa’nın en büyük değerlerinden biridir. Sanat, kültür ve sporun buluştuğu bu anlamlı projeye bizi dahil eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz, projenin öğrenciler için motive edici bir deneyim olduğunu belirtti. Ayaz, “Geçmişte bazı projelerde öğrencilerimizin emeği yeterince takdir edilmedi. Ancak bu projede Osmangazi Belediyesi’nin desteğiyle öğrencilerimiz hem önemsendi hem de emeklerinin karşılığını aldı. Erkan Aydın’a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Grafiti Sanatçısı Doğukan Oraklı ise projenin Bursa için bir ilk olduğunu vurguladı. Oraklı, “Sanatı desteklemek ve sevdirmek benim için çok önemli. Bu projeye beni dahil eden Osmangazi Belediyesi’ne, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ne ve ekibe teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.