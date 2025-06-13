İstanbul'da düzenlenen 2025 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası'na katılan Hatay Sörf Merkezi sporcuları, 6 madalya ile evlerine döndü.HATAY (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ardından Samandağ’da kurulan Hatay Sörf Merkezi, sadece sportif başarılarla değil, gençlere doğayla bağ kurma ve topluluk olarak iyileşme fırsatı sunmasıyla da öne çıkıyor.

Hatay Sörf Merkezi Spor Kulübü, 2025 Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası’nda 6 madalya elde ederek üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonlukları kazandı.

İstanbul’da düzenlenen şampiyonada, Hatay’ın genç yetenekleri, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek 8 milli sporcudan 2’sini çıkararak dikkat çekti.

Dereceler şöyle sıralandı:

18 Yaş Altı Shortboard Erkekler: Kenan Doğru – Türkiye Şampiyonu

Semir Köse – Türkiye 2.'si

18 Yaş Altı Longboard Erkekler: Kenan Doğru – Türkiye 2.'si

18 Yaş Altı Shortboard Kadınlar: Duru Düzce – Türkiye 2.'si

18 Yaş Altı Longboard Kadınlar: Nisa Köse – Türkiye 3.'sü

Açık Yaş Longboard Erkekler: Haydar Esmer – Türkiye 3.'sü

Hatay Sörf Merkezi Kurucu Ortağı Deniz Toprak, başarıları değerlendirirken, sporcuları tebrik etti. Madalyaların bu yolculuğun sadece bir parçası olduğunu ifade eden Toprak, "Çocukların hayallerini özgürce gerçekleştirebildiği bir alan yaratmak istiyoruz. Yarışlara katılmayan ya da madalya alamayan çocuklarımız da bu sürecin eşit birer parçası. Onların özgüveni ve dalgalarla kurdukları bağ, Hatay ve Türkiye için büyük bir umut kaynağı" diye konuştu.