Kırıkkale’de düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’na Meram Belediyespor’un sporcuları damga vurdu. Başarılarıyla Türkiye’yi gururlandıran milli sporcular Besra Duman ve Sibel Çam, kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldular.KONYA (İGFA) - Kırıkkale’de düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’na Meram Belediyespor’un sporcuları damga vurdu. 12 ilden gelen 68 sporcunun katıldığı şampiyonada , başarılarıyla Türkiye’yi gururlandıran Meram Belediyespor’un milli sporcuları Besra Duman ve Sibel Çam, kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldular.

BESRA DUMAN VE SİBEL ÇAM BAŞARILARIYLA YİNE GÖZ DOLDURDU

55 kilogram kategorisinde yarışan Besra Duman, 90 kilogramlık kaldırışıyla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 73 kilogram kategorisinde mücadele eden Sibel Çam ise 110 kilogram kaldırarak zirveye adını yazdırdı. Her iki sporcu da 10-18 Ekim 2025 tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil edecek. Başarılı sporcular, daha önce de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda önemli dereceler elde etmişti. Gümüş madalyanın sahibi olan Besra Duman’ın ardından, Sibel Çam da kaldırdığı 120 kilogram ile bronz madalya kazanmış ve Konya’nın gururu olmuştu. Sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Besra Duman ve Sibel Çam, azim, emek ve inancın vücut bulmuş halidir. Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarı, hem Meram için hem de ülkemiz için büyük bir onur. Dünya Şampiyonası’nda da aynı azimle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Kendilerini, antrenörlerini ve kulübümüzü gönülden kutluyorum.”