Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Başkanlık koltuğuna oturan küçük öğrenciler, insanlara, hayvanlara, kente ve doğa dair yapmayı planladıkları projelerini anlattı.

BURSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevincini yaşayan çocuklar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti. Başkan Aydın, bu anlamlı gün dolayısıyla koltuğunu, Sadi Etkeser İlkokulu Okulu öğrencisi Zeynep Azra Bilik, Dilek Özer Ortaokulu öğrencisi Selim Anıl Şen ve Sınav Koleji öğrencisi Duru Kılıç’a devretti. Ailelerinin ve öğretmenlerinin de eşlik ettiği temsili törende Başkan Aydın’ın makamına oturan çocuklar, unutamayacakları bir anı yaşadı.

Başkanlık koltuğuna ilk olarak Dilek Özer Ortaokulu öğrencisi Selim Anıl Şen oturdu. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak sözlerine başlayan Selim Anıl Şen, belediye başkanı olarak, ekonomik zorluklar yaşayan çocuklara beslenme desteği yapılması, çocuklar için park, spor ve sanatsal alanların genişletilmesi ve de depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi konularında çalışmalar yapmak istediğini dile getirdi.

Başkanlık koltuğunu Erkan Aydın’dan bir günlüğüne devralan Sınav Koleji öğrencisi Duru Kılıç ise, “Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım. Bize bu bayramı hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkürü bir borç bilirim. Öncelikle kreş sayımızı yükselteceğiz. Bu sayede bizler eğitim alırken, annelerimiz de çalışmış olacak. Park sayılarımızı arttıracağız. Sokaktaki canlarımız için daha fazla beslenme ve tedavi alanları oluşturacağız” dedi. Başkanlık koltuğuna oturan Sadi Etkeser İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Azra Bilik de gelecekle ilgili hayallerini ve isteklerini Başkan Aydın ile paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Aydın, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüreklerindeki cesaretle bir kez daha yarınlara olan güvenimiz tazelendi. Çocuklarımızın bizlere yüklediği sorumlulukla, Atatürk’ün çağdaş, özgür ve daha yaşanabilir bir Türkiye ideali doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.