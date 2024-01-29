Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kar yağışının başladığı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Havaların soğuması ile birlikte Osmangazi’nin yüksek mahallelerinde kar yağışı da etkisini arttırdı. İki gündür devam eden kar yağışı ile birlikte özellikle Uludağ eteklerinde yer alan mahalleler beyaza büründü.

Osmangazi Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu mahallelerdeki yolların ulaşıma kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai harcıyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği köy yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde ulaşım sıkıntısız şekilde devam ediyor.

Meteoroloji tarafından verilen uyarıları takip eden ve her türlü tedbiri alan Osmangazi Belediyesi, yolları kardan temizlerken ayrıca buzlanmaya karşı da solüsyon döktü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.