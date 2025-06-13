Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Seçköy Mahallesi Camii’nin çevre düzenlemesi ve ahşap işçiliklerini tamamlayarak vatandaşların daha konforlu bir ibadet ortamına kavuşmasını sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi Belediyesi, camilere yönelik hizmetlerine bir yenisini ekledi.

Seçköy Mahallesi’nde hayırseverler ve cami derneği tarafından inşa edilen Seçköy Mahallesi Camii’nin çevre düzenlemesi ve içindeki ahşap bölümler Osmangazi Belediyesi tarafından tamamlandı. Cami avlusu parke taşlarıyla döşenip yeşillendirilirken, etrafına perde duvar ve korkuluk demirleri yapıldı. İç mekânda ise ahşap minber, mihrap, vaiz kürsüsü ve korkuluklar belediye tarafından inşa edildi.

Camii’nin ibadete açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Şenyiğit, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.

Başkan Erkan Aydın, caminin yapımında emeği geçenleri kutlayarak, özellikle merhum Seçköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Türe’yi rahmetle andı. Aydın, “Seçköy Mahallesi Camii’nin inşasında katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Camimiz, mahallemize hayırlı olsun,” dedi. Tören, protokol üyeleri ve cemaatin dualarıyla sona erdi.