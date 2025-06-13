Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları “uluslararası hukuku hiçe sayan provokasyon” olarak nitelendirerek, Netanyahu yönetimini bölgeyi felakete sürüklemekle suçladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar üzerine sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze ve bölgedeki istikrarsızlığı artıran stratejisini “çok tehlikeli bir aşamaya” taşıdığını belirtti ve saldırıları “uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyon” olarak tanımladı.

İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’deki insanlık dışı eylemler nedeniyle uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırıların, İsrail’in “kural tanımaz zihniyetini” ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetimini “pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz” eylemlerle bölgeyi ve dünyayı felakete sürüklemekle suçladı. Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail’in “haydutluğuna” dur demeye çağırdı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1933481551037166055

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemiyoruz,” diyerek, Türkiye’nin, komşu İran’a yönelik saldırıları kınadığını ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini sundu.