Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Afetlere hazır bir şehir, güçlü bir gelecek” sloganıyla hizmete açtığı Güneşler Afet Eğitim Merkezi, yenilikçi teknolojilerle afet bilincini artırmayı hedefliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir şehir oluşturmak için Güneşler Afet Eğitim Merkezi’ni hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, merkezi yerinde inceleyerek, “Afet bilincini artırmak ve doğru davranışları kazandırmak önceliğimiz. Yeni nesil teknolojilerle kısa sürede eğitimlere başlıyoruz” dedi.

Merkez, 11 bin 550 metrekarelik alanda dumanlı kaçış simülasyonu, deprem simülasyonu, fay kırılım ve zemin sıvılaşma modülleri, mutfak yangın simülasyonu, sanal gerçeklik (VR) alanları ve canlı tatbikat bölümleriyle kapsamlı bir eğitim sunacak.

İtfaiye Dairesi’nin güçlendirilen araç filosu ve teçhizatıyla desteklenen merkez, afetlere dirençli bir Sakarya hedefinin önemli bir parçası.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentsel dönüşümle birlikte afet bilincini en üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını vurguladı. Merkezin kurumlarla iş birliği içinde sürekli eğitim programlarıyla Sakarya’yı afetlere hazır bir şehir haline getireceğini ifade eden Başkan Alemdar, eğitimlerin gerçekçi simülasyonlar ve VR teknolojileriyle desteklenerek, afet anında doğru müdahale becerilerini kazandıracağını kaydetti.